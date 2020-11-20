Город после войны: как Степанакерт возвращается к мирной жизни

В Степанакерте восстанавливается дорожное движение, подача электричества и водоснабжения, открываются магазины и заведения сферы услуг. Контроль над соблюдением режима прекращения огня продолжают вести российские миротворцы.

В северной и южной зоне ответственности ведется круглосуточный мониторинг обстановки на 23 наблюдательных постах. Всего в регионе находятся 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Мирная жизнь в Степанакерте восстанавливается при содействии Межведомственного центра гуманитарного реагирования. В городе восстанавливают дорожное движение, электро- и водоснабжение социальных объектов и жилых домов.

«Заработали магазины, парикмахерские, налажена работа общественного транспорта в городе и сообщение с удаленными населенными пунктами», – рассказали в Минобороны.

На полную мощность возобновила выпуск хлебобулочных изделий городская пекарня. Степанакерт не испытывает перебоев с поставкой муки и другого продовольствия. Организована доставка хлеба в ближайшие населенные пункты.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 14 ноября в Степанакерт вернулись более 2600 беженцев.