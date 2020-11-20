Более ста рыбаков в Сенегале заразились неизвестной болезнью

На западе Сенегала более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью.

Уточняется, что у заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. По предварительным данным, источник неизвестной болезни находится в открытом море, передает газета Sud Quotidien.

Губернатор столичного региона страны Аль Хассан Салл рассказал, что накануне было 82 пациента, но позже стало известно, что как минимум 200 человек пострадали от этой болезни.

Власти подчеркивают, что все заболевшие рыбачили в одном и том же районе Атлантического океана. После появления зараженных ввели временный запрет рыбного промысла на этом участке. Также будут взяты пробы воды на анализ.