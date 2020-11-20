Стало известно о психическом состоянии похитителя школьника во Владимирской области

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев заявил о психических отклонениях у мужчины, который похитил и почти два месяца удерживал в своем деревенском доме семилетнего школьника Савелия Роговцева.

Ранее стало известно о задержании 26-летнего жителя деревни Макариха, которого подозревают в похищении мальчика. Выйти на след предполагаемого преступника оперативникам помогли коллеги из Интерпола.

«Это психически нездоровый человек, пока только это известно», - сказал РИА Новости омбудсмен Прохорычев.

С его слов, мальчик мог сам сесть в автомобиль похитителя во время возвращения из школы. Эта версия не является официальной и в числе прочих рассматривается следователями, подчеркнул омбудсмен.

Савелий пропал 28 сентября в поселке Горки Камешковского района. К поискам ребенка приступили незамедлительно. Его искали волонтеры, спасатели и полицейские, военные и кинологи. Каждое строение в округе было обследовано несколько раз.

Сейчас ребенок находится дома с матерью и отцом. Осмотревшие его медики заявили о том, что мальчик здоров и его жизни ничего не угрожает.