Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено начало конфликта в маршрутном автобусе в Ленобласти, переросшего в драку с летальным исходом. На кадрах видно, как к сидящей паре подходит мужчина и что-то им говорит. Беседа, судя по всему, сразу не задается, и уже очень скоро между оппонентами завязывается потасовка.

Напомним, вечером 17 ноября в Ленинградской области был убит мужчина. Как установили полицейские, погибший возвращался домой с корпоратива на маршрутке. Внутри транспортного средства он попросил двух других пассажиров, мужчину и женщину, надеть защитные макси, в результате чего у них завязалась драка, которая продолжилась на улице. В ходе конфликта потерпевшему было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и его знакомая - 34-летняя женщина. Как сообщили в МВД, задержанный мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.