Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео

Роман Захаров
12:30 20.11.2020
Под Питером зарезали мужчину за сделанное замечание об отсутствии медицинской маски.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сети появилось видео, на котором запечатлено начало конфликта в маршрутном автобусе в Ленобласти, переросшего в драку с летальным исходом. На кадрах видно, как к сидящей паре подходит мужчина и что-то им говорит. Беседа, судя по всему, сразу не задается, и уже очень скоро между оппонентами завязывается потасовка.

Напомним, вечером 17 ноября в Ленинградской области был убит мужчина. Как установили полицейские, погибший возвращался домой с корпоратива на маршрутке. Внутри транспортного средства он попросил двух других пассажиров, мужчину и женщину, надеть защитные макси, в результате чего у них завязалась драка, которая продолжилась на улице. В ходе конфликта потерпевшему было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и его знакомая - 34-летняя женщина. Как сообщили в МВД, задержанный мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:01 В стране и мире
Видео
МВД показало кадры спецоперации по освобождению похищенного под Владимиром ребенка
11:38 В стране и мире
Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
11:13 В стране и мире
В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
09:07 В стране и мире
Собянин заявил о приближении победы над пандемией COVID-19
10:29 В стране и мире
Видео
«Говорить не хочет»: отец найденного во Владимирской области ребенка рассказал о первых секундах встречи с сыном
Популярное
Популярное
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
Видео
Бушующая стихия: в Воронежской области горят леса на площади 65 гектаров
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Видео
«Стеклянные» оковы: российские автовладельцы делятся видео с их автомобилями после ледяного дождя
Найдено революционное средство против рака
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.