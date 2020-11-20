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Эпидемиолог назвала способ переломить ситуацию с пандемией COVID-19

Ян Брацкий
12:01 20.11.2020
За минувшие 24 часа в российских регионах были зафиксированы рекордные с начала пандемии 24 318 новых инфицированных.
Эпидемиолог назвала способ переломить ситуацию с пандемией COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Только коллективное соблюдение санитарно-эпидемиологических мер и беспрекословное следование врачебным рекомендациям способны переломить ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

В этом уверена заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Достигнуть стабильного снижения заболеваемости в каждом конкретном регионе и в целом по стране возможно только сообща - каждому необходимо строго соблюдать все меры, рекомендованные Роспотребнадзором: придерживаться социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты, проявлять социальную ответственность», - цитирует РИА Новости слова эксперта.

Между тем, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки в российских регионах зафиксированы 24 318 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Эксперты отмечают, что таких цифр суточного прироста новых больных не было с начала пандемии. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 2 039 926 человек.

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