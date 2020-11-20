Путин назвал бессовестными попытки героизации нацистов и их пособников

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников.

По словам главы государства, выводы Нюрнбергского трибунала актуальны по сей день. Выводы Нюрнбергского трибунала крайне важны для отстаивания исторической памяти, сказал президент обращаясь к участникам форума «Уроки Нюрнберга».

«Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно - бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников», - сказал Путин.

Любые попытки поставить под сомнение выводы трибунала, решительно осудившего нацизм в его ужасных проявлениях - это удар по обеспечению безопасности всех живущих на земле, добавил российский лидер.

«Долг всего мирового сообщества – стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать – это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках», - добавил он.

Нюрнбергский процесс, выводам которого посвятил свое выступление Владимир Путин, начался 20 ноября 1945 года и закончился почти через год. Перед судом тогда предстало высшее руководство нацистской Германии. Тех, чья вина была доказана, казнили после открытого процесса, остальные были заключены в тюрьму на пожизненные или длительные сроки.