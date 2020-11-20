В Москве проходит церемония прощания с Романом Виктюком

В Москве началась церемония прощания с народным артистом России Романом Виктюком в стенах его театра. Режиссер ушел из жизни во вторник в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Церемония прощания продлится до трех часов дня. Театрального режиссера похоронят в его родном городе Львове, гроб с телом будет отправлен туда завтра.

Напомним, что Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года. Уже в школе он ставил вместе с одноклассниками небольшие спектакли. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. Начинал работать во Львове, Киеве и Вильнюсе.

В Москве Виктюк начал ставить спектакли с середины 70-х годов. Он начинал в Театре имени Моссовета и студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» режиссер поставил один из своих самых известных спектаклей «Служанки» по пьесе Жана Жене.