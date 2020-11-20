Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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