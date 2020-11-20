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Опубликованы кадры задержания похитителя ребенка во Владимирской области

Роман Захаров
11:28 20.11.2020
Правоохранители нашли живым семилетнего мальчика, пропавшего под Владимиром почти два месяца назад.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания подозреваемого в похищении семилетнего ребенка во Владимирской области. На записи видно, что сотрудники правоохранительных органов проникают в жилище предполагаемого преступника через окно. Вскоре на видео появляется и сам задержанный, который сознается в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области нашли живым мальчика, который пропал по дороге из школы 28 сентября.

Выяснилось, что семилетний Савелий Роговцев был похищен. Все это время он находился в руках 26-летнего мужчины, в частном доме, в одной из окрестных деревень. Разыскать ребенка и вычислить местонахождение похитителя полицейским помогли зарубежные коллеги из Интерпола.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев вскоре сообщил, что сейчас здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает. По его словам, мальчик был передан родителям после обследования в центральной районной больнице. Обследование показало, что школьник полностью здоров.

По предварительным данным, похититель ребенка страдает психическими заболеваниями.

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