В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости даже на один километр в час. Он также отметил важность наказания таких нарушителей.

«Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», — объяснил Васильев в разговоре с АГН «Москва».

По словам депутата, вопрос заключается в соблюдении правил и законов, а также в культуре общества. Васильев отметил, наиболее часто одним из факторов дорожно-транспортных происшествий становится именно превышение скорости. Отказ от порога в 20 км/ч и назначение наказания за превышение скорости хотя бы на 1 км/ч кардинальным образом повлияет на дорожную ситуацию.

Васильев убежден, что нужно считать злостными нарушителями тех, кто ежедневно позволяет себе нарушать скоростной режим на дорогах, а не тех, кто забыл или просто не оплатил штраф.

«Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», — заявил он.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в министерстве не поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. На данный момент российских автомобилистов штрафуют за превышение скорости на 20 и более км/ч.