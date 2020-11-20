Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Глава Республики Татарстан Рустам Миниханов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью священника.
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении митрополии.
«Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался 20 ноября», - приводит РИА Новости текст сообщения.
Отмечается, что священнослужитель скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
Глава Республики Татарстан Рустам Миниханов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Он отдал распоряжение провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить священника в последний путь.