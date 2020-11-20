В Минцифры рассказали о последствиях упразднения Роспечати и Россвязи

Вхождение Россвязи и Роспечати в структуру министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций позволит более рационально и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

С таким заявлением выступили в пресс-службе Минцифры, комментируя решение президента Владимира Путина упразднить два федеральных ведомства.

«Россвязь и Роспечать - подведомственные агентства Минцифры России, совместно с которыми министерство обеспечивает решение таких важных задач, как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России и многие другие. Одним из значимых проектов является и обеспечение всей страны универсальными услугами связи», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

С момента своего образования в 2004 году Роспечать оказывает госуслуги и управляет имуществом в сфере печати и телерадиовещания. Основная функция ведомства заключалась в выдаче господдержки печатным и электронным СМИ, а также книгоиздателям и телеканалам.

Россвязь была создана в том же году и на тот момент находилась в введении Министерства транспорта и связи. Агентство занимается управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при чрезвычайных ситуациях.