В Ленобласти мужчину зарезали за просьбу надеть маску

Полицейские раскрыли убийство жителя Ленинградской области, который был смертельно ранен ножом из-за просьбы к пассажирам маршрутного автобуса надеть маски. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция раскрыла убийство жителя Ленобласти, получившего смертельное ранение из-за просьбы пассажирам надеть маску в маршрутном автобусе», - сказано в сообщении.

По данным правоохранительных органов, 17 ноября в 22 часа на пульт дежурного поступило сообщение о том, что возле дома №10 по Индустриальному проспекту найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что погибшим является 53-летний житель Мурино, работавший заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Позже выяснилось, что погибший возвращался домой с корпоратива на маршрутном автобусе. Внутри транспортного средства он попросил двух других пассажиров, мужчину и женщину, надеть защитные макси, в результате чего у них завязался конфликт, который продолжился на улице и перерос в драку. В результате потерпевшему было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и его знакомая - 34-летняя женщина. Отмечается, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.