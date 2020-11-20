Пытавшийся передать секретные данные ЦРУ россиянин получил 13 лет тюрьмы

Россиянин Юрий Ещенко, который пытался передать американскому ЦРУ информацию о разработках российского ВПК, получил 13 лет тюремного заключения по статье о госизмене. Об этом говорится в сообщении ФСБ РФ.

«17 ноября решением суда Ещенко Юрий Александрович признан виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В результате проведенной спецслужбами работы было установлено , что Ещенко, будучи сотрудником организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, решил в корыстных целях передать Соединенным Штатам данные о перспективных разработках российского ВПК. В 2015-2017 годах россиянин целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте, а в начале 2019 года Ещенко установил контакт с Центральным разведывательным управлением США.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в июле прошлого года в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе секретную информацию.