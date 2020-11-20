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«Говорить не хочет»: отец найденного во Владимирской области ребенка рассказал о первых секундах встречи с сыном

Ян Брацкий
10:29 20.11.2020
Сейчас школьник не отходит от родителей и не хочет ни с кем разговаривать о произошедшем.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Отец найденного спустя два месяца после похищения школьника рассказал о своих эмоциях после встречи с сыном. В интервью «Звезде» Александр Роговцев отметил, что семья до последней минуты надеялась на счастливый исход.

«Нам позвонили из Следственного комитета, сотрудник, который руководил всеми следственными действиями. Произошел просто взрыв эмоций. Это невозможно передать словами. Все это время мы верили, ждали, что его найдут и все будет хорошо. Мы верили до последней минуты, и никто не думал о плохом», - рассказал Роговцев-старший.

Семилетний Савелий был похищен во Владимирской области. Прямо на улице мальчика затолкали в автомобиль по дороге из школы и увезли в неизвестном направлении. Все это время ребенка искали спасатели, волонтеры и военнослужащие, которые с первых дней пришли на помощь семье и оперативникам.

«Когда мы приехали на место, он там сидел в машине и нас ждал. Эмоций было очень много. Сейчас он отдыхает. Ничего не просил у меня, не отходил от матери и не хотел ни с кем общаться, только с мамой и с папой. Он ничего не рассказывал и на эту тему говорить не хочет», - добавил отец мальчика.

Врачи осмотрели ребенка и пришли к выводу, что он абсолютно здоров. Ребенка передали родителям сразу после завершения процедур в районной больнице.

Как выяснилось, все это время Савелий находился в частном доме 26-летнего мужчины в одной из окрестных деревень. По предварительной информации, похититель ребенка психически нездоров. Разыскать ребенка и вычислить местонахождение похитителя полицейским помогли зарубежные коллеги из Интерпола.

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