Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также глава государства упразднил Федеральное агентство связи.

Функции упраздняемых Роспечати и Россвязи передаются Минцифры. В ведении министерства остается теперь только Роскомнадзор. Владимир Путин поручил кабинету министров определить численность государственных служащих Минцифры в связи с передачей ему функций упраздняемых федеральных агентств.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин озвучил задачи по оптимизации системы государственного управления. В рамках реформы, которая стартует первого января 2021 года, в министерствах и их подразделениях сократят от пяти до десяти процентов должностей чиновников.

С момента своего образования в 2004 году Роспечать оказывает госуслуги и управляет имуществом в сфере печати и телерадиовещания. Основная функция ведомства заключалась в выдаче господдержки печатным и электронным СМИ, а также книгоиздателям и телеканалам.

Россвязь была создана в том же году и на тот момент находилась в введении министерства транспорта и связи. Агентство занимается управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при чрезвычайных ситуациях.