Спасатели завершили работы на месте взрыва в Мытищах
Ранее им удалось извлечь из-под завалов одного из пострадавших, которого передали медикам.
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На месте взрыва и обрушения гаражей в подмосковных Мытищах завершены все работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«В 22:23 работы на месте завершены», - цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Ранее стало известно, что в одном из гаражей кооператива взорвалась газовоздушная смесь. В результате трагедии один человек погиб, еще несколько пострадали. Одного из них спасателям удалось извлечь из-под завалов.
На место происшествия прибыли представители оперативных служб и надзорных ведомств региона. Прокуратура Московской области по факту инцидента инициировала проверку.