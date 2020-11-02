Спасатели завершили работы на месте взрыва в Мытищах

На месте взрыва и обрушения гаражей в подмосковных Мытищах завершены все работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В 22:23 работы на месте завершены», - цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что в одном из гаражей кооператива взорвалась газовоздушная смесь. В результате трагедии один человек погиб, еще несколько пострадали. Одного из них спасателям удалось извлечь из-под завалов.

На место происшествия прибыли представители оперативных служб и надзорных ведомств региона. Прокуратура Московской области по факту инцидента инициировала проверку.