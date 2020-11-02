В Молдавии пройдет второй тур выборов президента

ЦИК Молдавии после обработки 75% бюллетеней сообщает, что никто из кандидатов в президенты страны не получил большинство голосов избирателей в первом туре. Это значит, что глава государства будет избран по результатам второго тура голосования.

К настоящему моменту лидирует действующий президент Игорь Додон, за него проголосовали 36,27% избирателей. На втором месте расположилась глава молдавской оппозиции Майя Санду (31,03%). Всего в президентской гонке участвуют восемь кандидатов.

Согласно установленному в Молдавии регламенту, если ни один из претендентов на высший государственный пост в первом туре не набирает свыше 50% голосов, проводится второй тур. Он состоится 15 ноября.