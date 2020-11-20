«Это просто чудо»: Кузнецова отреагировала на спасение школьника под Владимиром

Семилетний Савелий Роговцев, пропавший 28 сентября во Владимирской области, сейчас едет домой с родителями. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

«Друзья, это просто чудо! Мальчик Савелий, который пропал во Владимирской области почти два месяца назад, найден! Он жив, едет домой с мамой и папой! Он был в почти в 30 км от родной деревни», – написала она на своей странице в Facebook.

Другие подробности Кузнецова пообещала сообщить позже и поблагодарила всех участвовавших в поисках, а также омбудсмена по правам ребенка во Владимирской области и сотрудников Следственного комитета.

Роговцев пропал по дороге от остановки школьного автобуса к дому. Почти два месяца его разыскивали сотрудники правоохранительный органов и волонтеры.

По данным МВД, ребенка все это время удерживали в частном доме. По подозрению в похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха.