МВД РФ: информация о пропавшем мальчике появилась в «темном Интернете» и пришла по каналам Интерпола
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что информацию о похитителе семилетнего школьника, который 28 сентября пропал под Владимиром, предоставил Интерпол.
«Некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет», - отметила Волк.
По ее словам, в них сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение.
Напомним, ранее стало известно о том, что мальчик, пропавший 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, был найден живым.
По последним данным, школьник был передан родителям. Задержанный 26-летний житель деревни Макариха будет доставлен в следственные органы.