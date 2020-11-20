МВД РФ: информация о пропавшем мальчике появилась в «темном Интернете» и пришла по каналам Интерпола

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что информацию о похитителе семилетнего школьника, который 28 сентября пропал под Владимиром, предоставил Интерпол.

«Некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет», - отметила Волк.



По ее словам, в них сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение.

Напомним, ранее стало известно о том, что мальчик, пропавший 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, был найден живым.

По последним данным, школьник был передан родителям. Задержанный 26-летний житель деревни Макариха будет доставлен в следственные органы.