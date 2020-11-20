Глава района под Владимиром рассказал о найденном после двух месяцев поисков мальчике

Пропавший в Камешковском районе Владимирской области 28 сентября семилетний Савелий Роговцев найден живым. Информацию подтвердил глава администрации района Анатолий Курганский.

По данным регионального управления СК, 28 сентября ребенок не вернулся домой после школы. Он вышел из школьного автобуса в селе Горки вместе с другом, с которым собирался пойти гулять после обеда, но мама позвала второго мальчика домой. После этого ребенка никто не видел, было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

«Мальчик найден, подтверждаю, живой», – сказал Курганский РИА Новости.

В течение почти двух месяцев школьника искали сотрудники различных силовых ведомств и волонтеры. Поиски также велись с беспилотников. МВД России объявило о награде в миллион рублей за помощь в розыске мальчика.