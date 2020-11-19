В стране и мире Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2 Ян Брацкий Огнеметная система является современным вооружением с увеличенной дальностью стрельбы, автоматизированными системами запуска и управления огнем. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» может легко уничтожить любые танки противника. В этом уверен обозреватель издания The National Interest, который назвал систему «новым ужасным российским оружием». «В то время как многие страны, в том числе США, прекратили использование огнеметов, Москва удвоила свои усилия по применению огня на современном поле боя. Вместо ранцево-сопловых систем, служивших пехоте на протяжении обеих мировых войн, Россия разработала ТОС-1A "Солнцепек" - платформу залпового огня, установленную на шасси танка Т-72 для запуска термобарических ракет», - пишет автор Питер Сучиу о предшественнике ТОС-2. Наглядно боевую мощь огнеметных систем военнослужащие продемонстрировали на учениях «Кавказ-2020», напоминает журналист. Термобарические ракеты с легкостью испепеляли цели, имитирующие бронетехнику. В отличии от своих предшественников, ТОС-2 базируется на колесном шасси высокопроходимого грузовика «Урал». «Это придает ей вид известной реактивной системы залпового огня БМ-13, разработанной во время Второй мировой войны и получившей прозвище "Катюша"», - добавляет обозреватель. Огнеметный комплекс ТОС-2 является современным вооружением с увеличенной дальностью стрельбы, автоматизированными системами запуска и управления огнем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика