Аварии, перебои с электричеством, травмы: к каким последствиям привел обрушившийся на Россию ледяной дождь

На многие регионы РФ обрушился ледяной дождь, из-за которого часть россиян сегодня, по всей видимости, опоздают на работу. Резкие заморозки с осадами стали настоящим бедствием: дороги превратились в каток, в некоторых городах есть проблемы с электричеством - произошли обрывы линий, ну и, конечно, многочисленные аварии.

Природное явление буквально заморозило Приморье. Под толстой коркой льда оказались центральные дороги и, как следствие, десятки ДТП, а сопки во Владивостоке вообще стали непреодолимым препятствием.

Аварии на линиях электроснабжения привели к тому, что уже почти полторы тысячи домов только в столице Приморья остались без электричества. Аварийные службы не успевают справляться с последствиями.

Перебои и с общественным транспортом: на остановках людям приходится стоять часами, а троллейбусы и вовсе рискуют загореться от короткого замыкания прямо на маршруте.

Доехать до работы даже на своем авто сегодня непросто. Машину ото льда можно очистить разве что молотком. Из-за этого жители Владивостока были вынуждены оставить свои автомобили во дворах и пересесть на общественный транспорт.

Дорожные службы в круглосуточном режиме борются с последствиями стихии: посыпают дороги песком и солью, пилят упавшие деревья, но усилия едва заметны. На скользких тротуарах горожане едва могут устоять на ногах. Травмпункты уже переполнены пациентами с ушибами и переломами.

Подобное происходит по всей России: в Калмыкии, Волгограде, Туле. Ледяной дождь обрушился и на Москву и Подмосковье. Тротуары и дороги моментально стали напоминать ледяные горки, по которым проехать без заносов, скольжения и пробуксовки невозможно. Тормоза не спасают. На одном небольшом участке Калужского шоссе одновременно произошло сразу две аварии на несколько машин.

Днем синоптики обещают в Москве плюсовую температуру, но несмотря на это снег с дождем сохранится до конца недели. Поэтому в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Приморском крае все еще продолжается Дождь и температура отрицательная, а значит ситуация пока лишь может ухудшиться. При этом позитивный настрой жители Владивостока не теряют.