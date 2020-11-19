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«Стрелы бога»: СМИ вспомнили о планах США бомбить Землю гигантскими пиками

Ян Брацкий
08:52 19.11.2020
На орбите планировалось разместить тяжелые вольфрамовые стержни, которые при падении развивали разрушительную скорость.
«Стрелы бога»: СМИ вспомнили о планах США бомбить Землю гигантскими пиками
© Фото: Free-Photos, Pixabay

В середине 60-х годов Пентагон рассматривал варианты размещения вооружения в космосе в обход закона о запрете милитаризации околоземной орбиты. Среди рассматриваемых вариантов были как вполне реализуемые, так и фантастические на то время, напомнил обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон.

Так, существовал проект под кодовым названием Rods from God («Стрелы бога»). Он предусматривал размещение в космосе металлических болванок из вольфрама в виде заостренных пик. В случае необходимости командование ВС США могло запускать такие стрежни с космического аппарата по наземным целям условного противника. Боевой эффект должен был достигаться за счет кинетической энергии.

«"Стрелы", буквально падающие на Землю на гиперзвуковой скорости в пять Махов, приобретали такую разрушительную силу, что даже без взрывной составляющей могли уничтожать цели, подобные подземным бункерам», - отмечает автор статьи.

Реализовать амбициозный проект Пентагону помешала высокая стоимость подобных «стрел». Для доставки боеприпасов в 1,7 раз плотнее свинца требовались принципиально новые и сверхтяжелые ракеты.

Частично реализовать идею военные США смогли во время боевых действий во Вьетнаме. Там они применяли двухдюймовые цельностальные бомбы без боевой начинки. Уничтожающие все на своем пути ядра просто сбрасывали с вертолета.

Все вышеперечисленные проекты давно устарели, считает Ларсон. Современные реалии ставят перед оборонными ведомствами совсем другие задачи. Так, по его мнению, сегодня космическое вооружение основано на системах радиоэлектронной борьбы, позволяющих разрушительно воздействовать на аппараты противника.

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