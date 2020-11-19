Врачи нашли необычное свойство прививки от гриппа

Прививка от гриппа на 18% снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации, проведя анализ данных свыше 237 тысяч человек.

По словам терапевта из Медицинского центра округа Эри в Буффало (штат Нью-Йорк), доктора Сивы Йедлапати, действие вакцины от гриппа сопоставимо с эффектом от бета-блокаторов и ингибитором АПФ, которые применяются для снижения давления. При этом на сайте ассоциации отмечается, что в целом препарат от гриппа уменьшает возможность летального исхода от разных проблем со здоровьем на 28%.

Как, в свою очередь, утверждает декан колледжа общественного здравоохранения Университета Кентукки Донна Арнетт, в настоящий момент прививка от гриппа особенно важна в связи с пандемией коронавируса.