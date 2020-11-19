Автомобиль всмятку: падение бетонной плиты на машину во Владивостоке попало на видео

Во Владивостоке бетонная плита упала с крыши многоэтажного жилого дома на легковой автомобиль. Лишь по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения. Кадры были опубликованы в социальных сетях. На записи видно, как мужчина чистит от снега припаркованную у входа в подъезд машину. В какой-то момент, услышав, по всей видимости, грохот наверху, он поднимает голову и на него начинает сыпаться снег, после чего он быстро убегает. Едва водитель успевает удалиться, как на его транспортное средство падает огромная бетонная плита, которая расплющивает автомобиль, словно пластиковую игрушку.

По информации мэрии Владивостока, на место ЧП выехали сотрудники полиции. Лишь после их прибытия коммунальные службы приступят к устранению последствий случившегося.