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Автомобиль всмятку: падение бетонной плиты на машину во Владивостоке попало на видео

Роман Захаров
08:04 19.11.2020
Владелец транспортного средства в последний момент успел отбежать от машины, чем спас себе жизнь.
© Видео: bigbro.ussk, Instagram © Фото: bigbro.ussk, Instagram

Во Владивостоке бетонная плита упала с крыши многоэтажного жилого дома на легковой автомобиль. Лишь по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения. Кадры были опубликованы в социальных сетях. На записи видно, как мужчина чистит от снега припаркованную у входа в подъезд машину. В какой-то момент, услышав, по всей видимости, грохот наверху, он поднимает голову и на него начинает сыпаться снег, после чего он быстро убегает. Едва водитель успевает удалиться, как на его транспортное средство падает огромная бетонная плита, которая расплющивает автомобиль, словно пластиковую игрушку. 

По информации мэрии Владивостока, на место ЧП выехали сотрудники полиции. Лишь после их прибытия коммунальные службы приступят к устранению последствий случившегося.

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