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Госдума рассмотрит закон о противодействии цензуре российских СМИ в Сети

Ян Брацкий
08:15 19.11.2020
В качестве ответных мер рассматривается блокировка ресурса, замедление трафика и наложение крупных штрафов.
Госдума рассмотрит закон о противодействии цензуре российских СМИ в Сети
© Фото: Free-Photos, Pixabay

В Госдуму России будет внесен законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских средств массовой информации. Защитить россиян от цензуры на иностранных сетевых платформах Совфед и Госдуму попросил Роскомнадзор.

Иностранным интернет-платформам будут грозить ответные меры за ограничение доступа к информации по политическим, расовым, национальным и иным признакам. Это коснется не только крупных платформ, но и социальных сетей.

«Принципов в законе прописано несколько. Первое - это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй - когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», - цитирует РИА Новости знакомого с содержанием документа источника.

В качестве наказания предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.

Ранее ведомство уже направляло в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ. Роскомнадзор утверждает, что эти платформы регулярно ограничивают доступ потребителя к материалам российской прессы.

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