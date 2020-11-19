Определены сроки выхода России на плато по COVID-19

Суточный прирост новых инфицированных коронавирусом должен начать замедляться в конце ноября. Тогда же пандемия пойдет на спад. С таким прогнозом выступил специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Несмотря на это, считает он, некоторые регионы выйдут на плато позже остальных. К таким относятся Москва, Ленинградская и Калининградская области, Республика Татарстан, Крым и многие другие.

По мнению Тавадяна, на динамику заболеваемости оказывает принципиальное влияние поведение людей и соблюдение ими санитарных норм и правил.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Глава государства обратил внимание на рост смертности от COVID-19.

«Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное, повышается уровень смертности», - сказал президент в ходе совещания.

Глава государства призвал субъекты активнее осваивать деньги, выделенные на борьбу с пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным экспертов университета Джона Хопкинса, во всем мире количество инфицированных превысило 56 миллионов человек.