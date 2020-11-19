Российские миротворцы сопроводили колонну возвращающихся в Нагорный Карабах беженцев

Уже больше двух с половиной тысяч жителей Нагорного Карабаха вернулись в свои дома после прекращения огня. С каждым днем их становится все больше. Только накануне автобусами из Еревана в Степанакерт привезли 936 человек. Естественно, колонну сопровождали российские миротворцы.

Среди тех, кто сейчас едет обратно, есть и семьи с детьми. Но больше всего - пожилых людей. Они первыми решили, что пора возвращаться в родные дома, откуда пришлось спешно бежать, когда в Карабахе начались сражения. Многие старики живут не в самом Степанакерте, а в окрестных деревнях и селах. Туда их бесплатно развозят добровольцы.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал большое интервью, в котором подробно рассказал о конфликте в Нагорном Карабахе и о том, как шли переговоры по урегулированию ситуации.