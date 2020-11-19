В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
По оценкам синоптиков, в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: twitter.com, ymkaznaet, Globallookpress
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Соответствующее предупреждение опубликовано на официальном сайте Гидрометцентра. Синоптики ожидают значительное усиление ветра.
Согласно прогностической карте, предупреждение действует на территории всего столичного региона до полудня 20 ноября.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
Ранее из-за непогоды в нескольких российских регионах, управление МЧС обратилось к автомобилистам с просьбой по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Если это невозможно – двигаться с небольшой скоростью и предельно осторожно. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций.