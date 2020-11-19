В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Соответствующее предупреждение опубликовано на официальном сайте Гидрометцентра. Синоптики ожидают значительное усиление ветра.

Согласно прогностической карте, предупреждение действует на территории всего столичного региона до полудня 20 ноября.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды в нескольких российских регионах, управление МЧС обратилось к автомобилистам с просьбой по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Если это невозможно – двигаться с небольшой скоростью и предельно осторожно. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций.