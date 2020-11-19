Ледяной дождь и штормовой ветер: регионы России оказались во власти непогоды

Ледяной дождь выпал сразу в нескольких российских регионах и стал настоящим бедствием. В Приморье без электроснабжения остались 30 тысяч человек, во Владивостоке – проблемы с сотовой связью, не работает паромная переправа, задерживаются авиарейсы.

Мокрый снег, который из-за резкого перепада температур мгновенно превращался в гололедицу, сделал движение по автотрассам экстремальным. На некоторых участках машины просто скатывались с дорог, как с горок.

Непросто было в таких условиях и пешеходом. Осложнял ситуацию штормовой ветер.

По прогнозу синоптиков, погода пока не идет на улучшение. Снег с дождем, гололедица, резкий ветер также ожидаются в Москве и Подмосковье. Региональное управление МЧС просит водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно – двигаться с небольшой скоростью и предельно осторожно. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций.