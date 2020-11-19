Более сотни исследований в сутки: как в регионах военные врачи помогают бороться с COVID-19

В Хакасии, где военные врачи ежедневно помогают гражданским коллегам бороться с коронавирусом, развернули передвижную лабораторию для проведения тестов на COVID-19. Уточняется, что она смонтирована на базе автомобиля КАМАЗ. Может делать до 150 исследований в сутки.

В Курганской области, где работает сводный отряд медиков Минобороны, 20 пациентов с тяжелой формой COVID-19 перевели на лечение из Шадринска в Курган. В областном центре их поместили в палаты интенсивной терапии под постоянное наблюдение военных врачей-реаниматологов.