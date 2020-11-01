Собянин: резервные госпитали под COVID-19 будут работать до окончания пандемии

Резервные госпитали для инфицированных коронавирусом в Москве будут работать в полном объеме, даже если количество поступающих в клиники и снижение нагрузки на них будет уменьшаться. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока не убедимся, что пандемия прошла», - пояснил мэр Москвы каналу «Россия-1».

Предпринятые в столице меры по борьбе с COVID-19, отметил Сергей Собянин, показали свою эффективность. Это позволяет надеяться, что ситуация с заболеваемостью в Москве не будет дальше ухудшаться. Однако нужно помнить, что заболеваемость в мегаполисе все еще влияет ряд сторонних факторов - в том числе сезонный подъем ОРВИ и гриппа.