Место с историей: кадры реконструкции здания 1912 года для Суворовского училища в Иркутске

Военные строители приступили к восстановлению здания 1912 года в Иркутске, которое станет главным корпусом нового Суворовского училища. Учебное заведение возводится по поручению президента России в ответ на соответствующий запрос губернатора региона Игоря Кобзева.

Здание является объектом культурного наследия, изначально в нем располагалась военная гимназия, позже – курсанты Военно-воздушного авиационного инженерного училища.

В первую очередь военные строители освобождают от грунта основание здания, выложенное более ста лет назад бутовым тесаным камнем. Далее предстоит армировать фундаментные стены и несущие конструкции. В них будут просверлены отверстия, которые зальют бетонным раствором. Чтобы не ослабить столетнюю конструкцию фундаментные работы ведутся поэтапно.

Одновременно выполняется демонтаж кровли. На крыше работают 28 профессиональных монтажников-высотников. Разбираются деревянные стропила, балки, дощатое перекрытие верхнего этажа. Все детали будут заменены на металлические.

«Часть хорошо сохранившихся старинных кирпичей очищается вручную, чтобы вновь вернуть их в обновленную кладку. Исторические мозаичные панно будут сохранены», – рассказали в Минобороны.

На стройплощадке задействовано около 200 строителей и 12 единиц техники. После завершения строительства в новом комплексе Суворовского училища будут жить и учиться 560 воспитанников. В 2021 году пройдет набор первых 240 воспитанников.