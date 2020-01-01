В РФ снизился порог стоимости для беспошлинных покупок в Интернете

С 1 января 2020 года в России снизился порог стоимости и предельный вес товаров для зарубежных беспошлинных покупок по Интернету.

Сообщается, что максимальный вес теперь не должен превышать 31 килограмм, а стоимость - 200 евро. В случае, если покупатель превышает допустимые значения, ему будет необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм.

Нововведения будут работать на территории Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Как сообщают «Известия», РФ, в свою очередь, выступает за еще большее снижение порога для покупок: в Минфине и Федеральной таможенной службе объясняют это установлением равной конкурентной среды.