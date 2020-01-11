«Надо отдать ему должное»: эксперт о признании Ирана по Boeing

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Иран поступил правильно, признав свою вину в крушении украинского Boeing 737-800 под Тегераном.

«Иран честно признался, надо отдать ему должное», – сказал сенатор «Звезде».

Он отметил, что Иран ничего не скрывал от расследования и сразу пригласил украинских специалистов, так как был настроен на установление всех факторов произошедшего.

Вероятно, в ходе работы специалистов и были получены неопровержимые доказательства причастности иранской ракеты к крушению лайнера, после чего и поступило признание.

«Понятно, что это не намеренно, понятно, что это случайное обстоятельство, но к сожалению людей не вернешь», - подытожил Джабаров.

Признание о том, что причиной крушения украинского самолета стала ракета иранского ПВО было получено утром 11 января.

Президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Джавад Зариф уточнили, что всему виной человеческий фактор.

В ответ на это в Совфеде заявили, что такой поступок со стороны Ирана должен закрыть этот трагический инцидент.