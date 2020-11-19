«Нет другого метода»: врач-ветеринар прокомментировал уничтожение норок в Дании из-за COVID-19

Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации Сергей Середа прокомментировал «Звезде» решение властей Дании о массовом уничтожении норок из-за коронавируса.

Напомним, в начале ноября в стране приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах. Ранее там были обнаружены случаи заражения среди животных.

Также, по словам премьер-министра Метте Фредериксен, в связи с обнаружением у животного мутировавшей инфекции, которая распространяется на людей, нужны решительные действия.

«Дания приняла решение исходя из той ситуации, которая у них есть. Я знаю, что там есть сильная ветеринарная служба. Не собираюсь подвергать обсуждению, правильно ли они сделали или нет. Это выбор Дании», - отметил Середа.

По его словам, власти приняли решение на основании умозаключений и эпидобстановки.

«Говоря о том, может ли это решить проблему, наверное, все-таки может. Там, где не сделаны вакцины и нет перспектив борьбы с вирусом, уничтожают больных животных. Сегодня нет метода борьбы кроме того, как уничтожение. Это печально Но пока человечество не придумало ничего нового и другого», - объяснил Середа.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США был выявлен COVID-19 на норковых фермах. По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, норки заражаются от больных людей и могут передавать вирус не только другим животным, но и человеку.