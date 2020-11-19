В Роспотребнадзоре рассказали, как протекает COVID-19 у курильщиков

Коронавирус у курящих людей чаще протекает в тяжелой форме. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», – пояснили специалисты.

Помимо этого, при курении сигарет и других табачных изделий выше риск заразиться COVID-19 через рот, уточнили РИА Новости в ведомстве.

Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября.

Ранее врач-пульмонолог рассказал об опасности курения при астме.