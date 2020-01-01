Путин присвоил главе ФССП Аристову звание генерал-полковника
Должность главного судебного пристава Аристов занимает с 20 марта 2017 года.
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Руководителю Федеральной службы судебных приставов России Дмитрию Аристову присвоено специальное звание генерал-полковника внутренней службы. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.
Дмитрий Аристов - действительный государственный советник юстиции РФ первого класса. Должность главного судебного пристава он занимает с 20 марта 2017 года.