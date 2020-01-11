Путин и Меркель обсудят самые актуальные мировые темы
Канцлер ФРГ прилетает сегодня в Москву по приглашению российского лидера.
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Владимир Путин сегодня встретится с Ангелой Меркель. Канцлер ФРГ едет в Москву по личному приглашению российского президента.
Во время переговоров планируется обсудить самые актуальные темы двусторонней и международной повестки: строительство «Северного потока-2», урегулирование внутриукраинского конфликта и ситуацию в Сирии.
Отдельно Путин и Меркель поговорят об эскалации напряженности на Ближнем Востоке после американского удара по аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Накануне Дональд Трамп заявил, что генерал Сулеймани разрабатывал нападение на четыре американских посольства.