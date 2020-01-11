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Путин и Меркель обсудят самые актуальные мировые темы

Вадим Иванов
09:40 11.01.2020
Канцлер ФРГ прилетает сегодня в Москву по приглашению российского лидера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Владимир Путин сегодня встретится с Ангелой Меркель. Канцлер ФРГ едет в Москву по личному приглашению российского президента.

Во время переговоров планируется обсудить самые актуальные темы двусторонней и международной повестки: строительство «Северного потока-2», урегулирование внутриукраинского конфликта и ситуацию в Сирии.

Отдельно Путин и Меркель поговорят об эскалации напряженности на Ближнем Востоке после американского удара по аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Накануне Дональд Трамп заявил, что генерал Сулеймани разрабатывал нападение на четыре американских посольства.

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