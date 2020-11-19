СМИ: в РФ могут ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли

СМИ сообщают, что Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли.

«К таким продуктам планируют отнести соусы, консервы, готовую мясную продукцию, пиццу, пельмени, фастфуд, сладкие газированные напитки», - сообщает издание «Известия» со ссылкой на письмо главам Минфина, Минпромторга и Минздрава РФ.

По словам первого зампреда комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артема Кирьянова, также обязательно нужно ввести акцизы на торты и пирожные. По его мнению, поступающие средства можно направлять для профилактики неинфекционных заболеваний, таких как диабет второго типа.

По данным СМИ, авторы письма указали, что для отдельных видов продуктов с естественно повышенным содержанием сахара и соли можно не вводить акцизы.

Ранее сообщалось, что сенаторы Совета Федерации РФ приняли закон о повышении ставки акцизов на табачную продукцию и электронные сигареты в 2021 году.