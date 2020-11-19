Лобовое столкновение: авария с 10 пострадавшими в Туле попала на видео

Авария между внедорожником и маршруткой в Туле, при которой пострадали 10 человек, попала на камеру. Видео размещено в сообществе «Тульская пресса» во «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как внедорожник выезжает на встречную полосу, где происходит лобовое столкновение с микроавтобусом.

ДТП произошло на улице Скуратовская в Туле 18 ноября. Сообщалось о 10 пострадавших, среди которых трое детей. Причины аварии выясняются.