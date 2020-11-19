МВД: пропавшего под Владимиром школьника два месяца держали в частном доме

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что по подозрению в похищении школьника во Владимирской области задержан 26-летний житель деревни Макариха.

Напомним, ранее стало известно о том, что мальчик, пропавший 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, найден живым.

«По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха», - сказала Волк.

Также, по ее словам, к сотрудникам ГУУР МВД РФ от зарубежных коллег по каналам Интерпола ранее поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета. Там сообщалось о мужчине, удерживающем дома маленького мальчика.

Ирина Волк подчеркнула, что семилетний мальчик передан родителям. Задержанный будет доставлен в следственные органы.

Школьник пропал 28 сентября, возвращаясь из школы с другом. Мальчик вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился.