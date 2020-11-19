Пропавший два месяца назад под Владимиром школьник найден живым

Во Владимирской области нашли семилетнего Савелия Роговцева, который пропал 28 сентября в селе Горки Камешковского района. Мальчик был найден живым буквально в 19 км от дома.

Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Проводятся следственные действия. О состоянии ребенка пока не сообщается, передают региональные «Вести».

Напомним, мальчик не вернулся домой по дороге из школы 28 сентября. На его поиски были брошены все силы, ребенка активно искали волонтеры «Лизы Алерт».

В начале октября для поисков первоклассника во Владимирской области использовали криминалистическую технику, поисковых собак, фонари, квадрокоптеры, болотоходы.

Также следователи восстановили весь путь мальчика из школы домой. После уроков он сел в автобус, смеялся и разговаривал с другом, после чего вышел на своей остановке.

Следователи рассматривали версию о похищении. Под личный контроль дело взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.