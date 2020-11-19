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Ниже орбиты МКС: к Земле приблизился опасный астероид

Анна Касаткина
23:36 19.11.2020
VT4 побил рекорд астероида 2020 QG, который в августе подлетел к планете на три тысячи километров.
Ниже орбиты МКС: к Земле приблизился опасный астероид
© Фото: pixabay

Астероид VT4 приблизился к Земле на максимально близкое расстояние, установив новый рекорд. Небесное тело двигалось ниже орбиты МКС – в 345 километрах над Землей.

Космический объект диаметром около пяти-десяти метров пролетел над южной частью Тихого океана, недалеко от острова Питкэрн 13 ноября. Его обнаружили телескопы системы ATLAS на Гавайях.

VT4 побил рекорд астероида 2020 QG, который в августе приблизился к планете на три тысячи километров.

Сближение с Землей изменило параметры орбиты астероида. Он перешел с 549-дневной орбиты вокруг Солнца, с наклоном 13 градусов относительно плоскости эклиптики, на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса, сообщает РИА Новости.

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