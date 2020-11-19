Эксперт назвал уязвимое место ПРО США после перехвата «МБР» с борта корабля

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре со «Звездой» заявил, что американские противоракетные установки системы Aegis не смогут противостоять российским комплексам.

Как отметил Леонков, американцы часто проводят «показательные выступления» своих противоракетных комплексов. По его словам, когда у них происходит какая-то доработка, они демонстрируют, как морские противоракетные комплексы системы Aegis сбивают баллистические цели, а один раз они показали, как одновременно сбивали две цели.

«Но эти цели не маневрирующие, а летящие по траектории, которую можно просчитать и сбить данную цель», - сказал Леонков.

По словам эксперта, российские баллистические комплексы, которые создаются и поступают в войска, работают на технологии управляемого гиперзвука. Такие комплексы американские противоракетные установки системы Aegis и ракеты, которые запускаются с этих установок, сбить не смогут.

«С Россией им с такими установками не справиться», - заключил специалист.

Ранее стало известно, что в рамках испытаний ВМС США впервые была сбита межконтинентальная баллистическая ракета с военного корабля. Сбить ее удалось с помощью SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.