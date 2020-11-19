Минтруд рассказал о новом механизме получения выплат по больничным

Прямые выплаты по больничным будут производиться из Фонда социального страхования в полном объеме вне зависимости от финансового положения работодателя. Об этом заявили в министерстве труда и социальной защиты.

«Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством переходят на механизм "прямых выплат", то есть напрямую из средств фонда социального страхования. Такой механизм удобен и организациям, так как позволяет не отвлекать собственные средства на осуществление страховых выплат», - рассказали в министерстве, сообщает ТАСС.

Отмечается, что такой порядок действует уже в 77 пилотных регионах.

Также в министерстве рассказали, что порядок оплаты по временной нетрудоспособности останется неизменным: первые три дня будет оплачивать работодатель, последующие - Фонд социального страхования.

Механизм получения выплат следующий: при устройстве на работу сотрудник предоставит данные о себе, в частности номер банковской карты или счета.

«Новый порядок позволит работнику при наступлении страхового случая представлять работодателю только отсутствующие у него документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты территориальным органом Фонда пособия», - сказали в ведомстве.

Так, при заболевании или беременности для получения пособия достаточно будет оформить лист нетрудоспособности в электронном виде.

О новом механизме выплат по больничным листам и в связи с беременностью и родами ранее заявил Михаил Мишустин. По словам главы правительства, система начнет действовать с 2022 года.