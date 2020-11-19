Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минтруд рассказал о новом механизме получения выплат по больничным

Иван Линдеманн
22:27 19.11.2020
Прямые выплаты по больничным будут производиться из Фонда социального страхования в полном объеме вне зависимости от финансового положения работодателя .
Минтруд рассказал о новом механизме получения выплат по больничным
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Прямые выплаты по больничным будут производиться из Фонда социального страхования в полном объеме вне зависимости от финансового положения работодателя. Об этом заявили в министерстве труда и социальной защиты.

«Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством переходят на механизм "прямых выплат", то есть напрямую из средств фонда социального страхования. Такой механизм удобен и организациям, так как позволяет не отвлекать собственные средства на осуществление страховых выплат», - рассказали в министерстве, сообщает ТАСС.

Отмечается, что такой порядок действует уже в 77 пилотных регионах.

Также в министерстве рассказали, что порядок оплаты по временной нетрудоспособности останется неизменным:  первые три дня будет оплачивать работодатель, последующие - Фонд социального страхования.

Механизм получения выплат следующий: при устройстве на работу сотрудник предоставит данные о себе, в частности номер банковской карты или счета.

«Новый порядок позволит работнику при наступлении страхового случая представлять работодателю только отсутствующие у него документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты территориальным органом Фонда пособия», - сказали в ведомстве.

Так, при заболевании или беременности для получения пособия достаточно будет оформить лист нетрудоспособности в электронном виде.

О новом механизме выплат по больничным листам и в связи с беременностью и родами ранее заявил Михаил Мишустин. По словам главы правительства, система начнет действовать с 2022 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:27 В стране и мире
Минтруд рассказал о новом механизме получения выплат по больничным
20:00 Армия
Видео
Шойгу вручил награды победителям и лауреатам Всеармейского фестиваля «Армия России-2020»
18:01 В стране и мире
Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе
17:11 Эксклюзив
Видео
Разин заявил, что суд США оштрафует имущество Шатунова на $6 млн за исполнение песен «Ласкового мая»
17:03 В стране и мире
Видео
Мень покинул здание суда
Популярное
Популярное
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Видео
«Стеклянные» оковы: российские автовладельцы делятся видео с их автомобилями после ледяного дождя
Найдено революционное средство против рака
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Раскрыт способ стать «невидимкой» в WhatsApp
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.