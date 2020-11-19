В Роспотребнадзоре оценили возможность появления опасных мутаций COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опасных мутаций коронавируса не зафиксировано и не ожидается.

«Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал, то есть он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более “злым” или более заразным. Пока в прогнозах ученых всего мира каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Она отметила, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной, но взрывного роста заболеваемости нет. Также глава ведомства подчеркнула, что низкие температуры не влияют на вирус.

Ранее Попова заявила, что в Сибири формируется новый вариант коронавируса. Она также отметила, что летальность COVID-19 в РФ составляет 1,7%, в то время как в мире этот показатель в среднем равен 3,4%.