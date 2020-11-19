Перхоть оказалась симптомом опасного заболевания

Ученые выяснили, что перхоть может быть симптомом болезни Паркинсона. Она свидетельствует о себорейном дерматите, который часто сопровождает заболевание, следует из данных британского общества по изучению болезни Паркинсона.

В легкой форме дерматит проявляется в виде перхоти, при тяжелой форме кожа головы становится красной и чешуйчатой. В редких случаях может также возникнуть мокнущая сыпь.

Назвать причину, по которой себорейный дерматит поражает пациентов с болезнью Паркинсона, ученые пока затрудняются, пишет Express.

Ранее исследователи выяснили, что болезнь Паркинсона может проявлять себя повышенной потливостью у пациента.