Военный эксперт объяснил, как в США удалось уничтожить МБР залпом с корабля

В разговоре со «Звездой» военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал информацию о том, что ВМС США впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету с военного корабля в рамках испытаний.

«Они испытали по имитатору межконтинентальной баллистической ракеты, который на дальность порядка шести тысяч километров летает. Успешный перехват был. Боевая часть на этой противоракете SM-3 кинетическая, и требуется прямое попадание по цели», - отметил эксперт.

По его словам, это еще раз подтверждает, что Соединенные Штаты не оставили идею создания противоракетной обороны национальной территории США, которая включает в себя наземные комплексы в Калифорнии и на Аляске, а также систему, которая установлена на ракетных эсминцах и крейсерах США и оснащена перехватчиками SM-3.

«Но в реальности такую систему создать невозможно. Этот успешный перехват заатмосферной цели в виде боевого блока межконтинентальной баллистической ракеты, он в очень упрощенных условиях прошел. Это одиночная цель, не маневрирующая и не оснащенная средствами преодоления противоракетной обороны», - сказал Мураховский.

Он подчеркнул, что российские войска обладают гораздо более совершенными межконтинентальными баллистическими ракетами.

«Все наши ракеты оснащены комплексом преодоления ПРО, подавляющее большинство оснащено боевыми частями многокомпонентными с индивидуальным наведением и плюс к этому аэробаллистическое оснащение, маневрирующий боевой блок “Авангард”», - сказал специалист.

Мураховский добавил, что РФ предвидит возможное направление развития системы ПРО, совершенствует возможности своих межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее стало известно, что в рамках испытаний ВМС США впервые была сбита межконтинентальная баллистическая ракета с военного корабля. Сбить ее удалось с помощью SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn. Это было шестое испытание системы ПРО Aegis на флоте США и первое, когда с корабля сбили межконтинентальную баллистическую ракету.